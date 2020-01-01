Иран пригрозил Греции из-за возможного участия последней в операции США

Ранее одна из греческих газет опубликовала материал, автор которого заявил, что Греция, в случае начала американской военной кампании против Ирана, примет в ней «некоторое участие». Издание также выражает сожаление, что не сможет помочь американцам военными кораблями, поскольку те в настоящее время необходимы в Средиземном море.

После этого иранские дипломаты заявили, что исламская республика даст адекватный ответ на любые действия любой страны, которая примет участие в военной операции США. При этом в МИДе отметили, что Иран и Греция никогда не ссорились и всегда сохраняли теплые отношения. Там отметили также, что автор статьи вряд ли согласовывал изложенную им версию с властями.