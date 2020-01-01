Вашингтон может урезать военную помощь Ираку

В Вашингтоне рассматривают возможность сократить военную помощь Ираку в случае, если Багдад примет решение о выводе американских войск.

Об этом стало известно Wall Street Journal из электронной переписки американских официальных лиц.

Как сообщает издание, в администрации президента США Дональда Трампа прорабатывают план по сокращении военной помощи Ираку на 250 млн долларов. Багдад может решиться этих средств, если американские военные будут высланы из Ирака. Стоит отметить, что эта помощь ранее уже была одобрена Конгрессом США.

При этом не исключено, что американская администрация ужесточит свои действия в отношении Ирака и может сократить другую экономическую и военную помощь. Пока же окончательное решение о сокращении помощи Ираку Вашингтоном не принято, пишет РИА Новости.

Отметим, после убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. В тоже время Вашингтон настаивает на том, что не планирует покидать Ирак, о чем сообщил министр обороны США Марк Эспер. И это на фоне того, что уже прозвучала информация о письме командующего силами США в Ираке о подготовке вывода американских войск из Ирака. В Пентагоне утверждают, что данное письмо было «черновиком».



