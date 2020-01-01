Трамп: мы не стремимся сменить режим в Иране, мы внимательно наблюдаем

С ноября прошлого года в Иране проходят массовые протесты, вызванные решением правительства поднять цены на автомобильное топливо в три раза. Акции прошли во многих городах страны. Митингующие крушили офисы банков, поджигали заправки.

«Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди. Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны», – приводит слова президента США канал NBC News

Трамп призвал иранские власти не трогать демонстрантов, поскольку за ситуацией в исламской республике следит весь мир. Достаточно жертв, сегодня их количество уже измеряется тысячами, заявил он.

При этом он добавил, что США, несмотря на поддержку протестующих, не стремятся сменить режим в Иране. Пока они просто наблюдают, очень внимательно наблюдают, заключил президент.