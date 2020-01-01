Литовский депутат предложил отметить «день взятия Москвы»

Ранее представитель МИД РФ Захарова выразила удивление по поводу того, что польские власти проигнорировали очередную годовщину освобождения Варшавы от фашистских захватчиков. На ее слова отреагировал депутат польского сейма Анушаускас.

«Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. 1 октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября контингент республиканских войск вошел в Кремль, занял все стратегические объекты, склады оружия и запретил москвичам носить оружие», – написал литовский депутат в « Фейсбуке ».

По его словам, такой большой праздник можно отмечать 10 дней подряд, по крайней мере, будет чем оправдать поедание салатов. Анушаускас также посетовал на то, что Россия вряд присоединится к этому празднику. А жаль – россияне должны быть благодарны литовским и польским войскам за то, что они освободили их от неграмотного дворянства, добавил он.

Напомним, в Смутное время Кремль действительно был занят польско-литовским контингентом. Оккупация продлилась 2 года. В 1612-ом народному ополчению удалось полностью освободить Москву от иноземных захватчиков.