Хаджимба решил не выставлять свою кандидатуру на выборах президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Хаджимба, подавший в отставку, решил не баллотироваться на пост главы государства на досрочных выборах. Свою должность он покидает под давлением оппозиции и по рекомендации республиканского парламента.

«Нет не будет. Такое решение глава государства принял, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была», – сказал РИА Новости вице-президент Абхазии Барциц.

В понедельник парламент должен утвердить заявление об отставке действующего президента. Новые выборы запланированы на март текущего года.

Напомним, в прошлый четверг оппозиционеры штурмом овладели зданием администрации президента. Единственное их требование – отставка Рауля Хаджимбы. В настоящее время протестующие покинули здание. Чиновники вернулись к работе. Комендант наводит в помещениях порядок.