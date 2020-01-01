Хаджимба решил не выставлять свою кандидатуру на выборах президента Абхазии

Сегодня, 12:06

Александр Зуев

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Хаджимба решил не выставлять свою кандидатуру на выборах президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Хаджимба, подавший в отставку, решил не баллотироваться на пост главы государства на досрочных выборах. Свою должность он покидает под давлением оппозиции и по рекомендации республиканского парламента. 

«Нет не будет. Такое решение глава государства принял, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была», – сказал РИА Новости вице-президент Абхазии Барциц. 

В понедельник парламент должен утвердить заявление об отставке действующего президента. Новые выборы запланированы на март текущего года. 

Напомним, в прошлый четверг оппозиционеры штурмом овладели зданием администрации президента. Единственное их требование – отставка Рауля Хаджимбы. В настоящее время протестующие покинули здание. Чиновники вернулись к работе. Комендант наводит в помещениях порядок.

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