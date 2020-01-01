Оппозиция продолжает удерживать президентское здание в Абхазии

Сегодня, 12:11

Александр Зуев

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Оппозиция продолжает удерживать президентское здание в Абхазии

Захваченное оппозиционерами 9 января в Сухуме (Абхазия) здание администрации президента, продолжает оставаться в руках протестующих. Они требуют немедленной отставки главы государства – Хаджимбы. 

Как сообщает РЕН.ТВ, на площади перед самим зданием людей немного, однако внутри уже третьи сутки подряд ночуют и несут вахту оппозиционеры. Некоторые из них готовят завтрак, другие охраняют двери и окна, третьи отдыхают после дежурства. 

По словам самих протестующих, они находятся в здании для того, чтобы не дать возможность Хаджимбе выполнять свои обязанности, поскольку у власти он находится незаконно. 

Подразделения правоохранителей находятся рядом с администрацией, однако в происходящее не вмешиваются и никакой подготовки к штурму здания не ведут.

Абхазия Рауль Хаджимба оппозиция

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