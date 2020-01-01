В Госдуме считают, что протесты в Абхазии не скажутся на отношениях с РФ

Абхазская оппозиция с осени 2019-го продолжает оспаривать итоги президентских выборов, в результате которых к власти пришел Рауль Хаджимба. Глава оппозиционной партии Малхаз Глициния обратился в суд, требуя признать итоги выборов недействительными. Однако суд первой инстанции встал на сторону действующего президента. В четверг оппозиционеры взяли штурмом здание администрации главы республики. Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе уйти в отставку для стабилизации ситуации.

В Госдуме полагают, что протесты в республике связаны с внутренними проблемами и не скажутся на ее внешнеполитическом курсе. Такого же мнения придерживаются эксперты.