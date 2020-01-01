В Госдуме считают, что протесты в Абхазии не скажутся на отношениях с РФ

Сегодня, 08:03

Александр Зуев

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В Госдуме считают, что протесты в Абхазии не скажутся на отношениях с РФ

Абхазская оппозиция с осени 2019-го продолжает оспаривать итоги президентских выборов, в результате которых к власти пришел Рауль Хаджимба. Глава оппозиционной партии Малхаз Глициния обратился в суд, требуя признать итоги выборов недействительными. Однако суд первой инстанции встал на сторону действующего президента. В четверг оппозиционеры взяли штурмом здание администрации главы республики. Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе уйти в отставку для стабилизации ситуации. 

В Госдуме полагают, что протесты в республике связаны с внутренними проблемами и не скажутся на ее внешнеполитическом курсе. Такого же мнения придерживаются эксперты. 

«Это не попытки демонтажа системы, а стремление сменить конкретных политиков. Большую ошибку делают комментаторы, когда говорят, что в этом регионе всем управляют из Кремля. В Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье бывали случаи, когда побеждали кандидаты, которых официальная Москва не поддерживала. Внешнеполитическая ориентация Абхазии – это, конечно, Россия, и, кто бы там к власти ни пришел, Абхазия не изменит свой курс на стратегическое партнерство с РФ», – цитируют «Известия» старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Алексея Токарева.
Абхазия оппозиция протесты

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