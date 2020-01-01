Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Тегераном без предварительных условий

Вашингтон не хочет войны и приложит необходимые усилия к тому, чтобы поддержать стабильность в Ближневосточном регионе. В связи с этим власти США заявляют о готовности к переговорам с представителями Ирана по всем проблемным вопросам без каких-либо предварительных условий.

«Соединенные Штаты стремятся не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима», – приводит « Рейтер » выдержку из письма постпреда США при ООН Келли Крафт в Совет безопасности организации.

Коснувшись темы ликвидации генерала ВС Ирана Сулеймани, она отметила, что этот акт не выходит за рамки положений 51-й статьи Устава ООН, дающих право на самооборону. Дипломат пояснила, что авиаудары ВВС США по шиитам являются ответом на серию ракетных обстрелов американских баз со стороны союзных Ирану группировок.

Напомним, в первые дни нового года США провели по указанию Трампа операцию по ликвидации Сулеймани. Тегеран ответил пуском баллистических ракет по американским объектам в Ираке.