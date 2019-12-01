Свобода дороже: сотрудники "Sputnik Эстония" увольняются

Непрекращающаяся травля со стороны властей и правоохранительных органов вынудили эстонских граждан, работающих в «Спутник Эстония», расторгнуть трудовые договоры с редакцией. В противном случае им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

«Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей», – приводит РЕН.ТВ сообщение МИА «Россия сегодня».

Там отметил, что как бы это абсурдно не звучало, но уголовное преследование жителя ЕС только за то, что он является журналистом – это реальность.

Редакция в Эстонии к настоящему времени приостановила работу, однако планируется, что ее сайт продолжит функционировать.

Ранее Таллин потребовал от граждан прекратить работу на российское издание до 1 января 2020-го, объясняя это санкциями ЕС.