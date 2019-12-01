«Мы вернули наших людей»: Зеленский заявил о выполнении первой части парижского соглашения

Сегодня, 11:04

Александр Зуев

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«Мы вернули наших людей»: Зеленский заявил о выполнении первой части парижского соглашения

В воскресенье вечером в аэропорту Киева приземлился самолет с освобожденными пленными, которые были переданы Украине донбасскими республиками в ходе обмена по формуле «всех на всех». Обмен происходил на пункте пропуска «Майорское». Украинским представителям было передано 76 человек, сообщает «Интерфакс». 

«Самое главное – люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена. Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», – сказал Зеленский на брифинге в аэропорту. 

Напомним, украинские силовики передали непризнанным республиками ДНР и ЛНР более 120 человек, ранее удерживавшихся в местах лишения свободы, в том числе бывших сотрудников «Беркута» (спецназ МВД до так называемой «революции достоинства» в Киеве). 

Предыдущий обмен пленными прошел два года назад – в декабре 2017-го.

Украина Владимир Зеленский обмен

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