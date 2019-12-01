«Мы вернули наших людей»: Зеленский заявил о выполнении первой части парижского соглашения

В воскресенье вечером в аэропорту Киева приземлился самолет с освобожденными пленными, которые были переданы Украине донбасскими республиками в ходе обмена по формуле «всех на всех». Обмен происходил на пункте пропуска «Майорское». Украинским представителям было передано 76 человек, сообщает «Интерфакс».
Напомним, украинские силовики передали непризнанным республиками ДНР и ЛНР более 120 человек, ранее удерживавшихся в местах лишения свободы, в том числе бывших сотрудников «Беркута» (спецназ МВД до так называемой «революции достоинства» в Киеве).
Предыдущий обмен пленными прошел два года назад – в декабре 2017-го.
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