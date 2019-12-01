Жириновский предложил «разгрузить» президента путем введения дополнительной должности

Сегодня, 11:00

Александр Зуев

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Жириновский предложил «разгрузить» президента путем введения дополнительной должности

Нагрузки, которые в современном мире испытывает глава государства, слишком велики для одного человека. Его обязанности нужно распределить как минимум между тремя высшими должностными лицами, считает глава ЛДПР. В связи с этим он предложил вернуть должность вице-президента, а также переложить часть обязанностей на главу правительства. 

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», – цитирует Владимира Жириновского «Радио Спутник». 

Он также поддержал предложение убрать слово «подряд» из положения конституции о возможном количестве сроков нахождения на президентском посту. 

Согласно результатам недавнего опроса, россияне считают политиком года Владимира Путина. Президента поддержали 46% опрошенных. Второе место в рейтинге занял глава МИД Лавров (16%). Жириновский набрал 7%, а председатель правительства Медведев – 6% голосов.

Россия президент Владимир Жириновский

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  • Есть встречное предложение: Необходимо срочно "разгрузить" депутатов! Им нужно меньше жрать - больше работать! И меньше фантазировать! Ну виданное ли это дело, "слуги народа" жиреют и пухнут - стали проваливаться вместе с креслами. "Бедный" и в меру "упитанный" Жирик обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой "укрепить все кресла" в зале пленарных заседаний. Это он объяснил уже вторым случаем поломки кресла под депутатом: "У нас под одним из депутатов провалилось кресло. Это уже второй случай", - сказал он. - У нас фракция мощная, сильная, здоровая. Депутаты сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят". Региональные депутаты не отстают от своих "продвинутых" коллег в Госдуме. В сентябре прошлого года отечественные СМИ "радостно" сообщили, что депутат Госсобрания Республики Саха Виктор Федоров заплатил за обед в якутской кофейне "Traveler’s coffee"...13 миллионов рублей. Воистину: Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет. Кто Бога не боится, тот и людей не стыдится.
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