Жириновский предложил «разгрузить» президента путем введения дополнительной должности

Нагрузки, которые в современном мире испытывает глава государства, слишком велики для одного человека. Его обязанности нужно распределить как минимум между тремя высшими должностными лицами, считает глава ЛДПР. В связи с этим он предложил вернуть должность вице-президента, а также переложить часть обязанностей на главу правительства.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», – цитирует Владимира Жириновского « Радио Спутник ».

Он также поддержал предложение убрать слово «подряд» из положения конституции о возможном количестве сроков нахождения на президентском посту.

Согласно результатам недавнего опроса, россияне считают политиком года Владимира Путина. Президента поддержали 46% опрошенных. Второе место в рейтинге занял глава МИД Лавров (16%). Жириновский набрал 7%, а председатель правительства Медведев – 6% голосов.