Российского посла из-за слов Путина вызвали в МИД Польши

Ранее президент РФ очень резко высказался в отношении Юзефа Липского, польского посла в фашистской Германии, который в предвоенные годы одобрил идею фюрера выслать евреев из Польши в Африку. При этом Липский предложил польскому руководству установить Гитлеру памятник за великолепную инициативу. По мнению Путина, подобные высказывания может позволить себе лишь «антисемитская свинья» и «».

«Меня пригласили в МИД Польши. Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», – сказал РИА Новости российский посол Сергей Андреев.

Между тем глава еврейских общин РФ Борода выразил Путину искреннюю признательность за справедливую оценку конкретной ситуации тех лет. Как отметил в свою очередь председатель Госдумы Володин, Варшава должна извиниться за высказывания своего дипломата.