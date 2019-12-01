Российского посла из-за слов Путина вызвали в МИД Польши

Сегодня, 09:53

Александр Зуев

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Российского посла из-за слов Путина вызвали в МИД Польши

Ранее президент РФ очень резко высказался в отношении Юзефа Липского, польского посла в фашистской Германии, который в предвоенные годы одобрил идею фюрера выслать евреев из Польши в Африку. При этом Липский предложил польскому руководству установить Гитлеру памятник за великолепную инициативу. По мнению Путина, подобные высказывания может позволить себе лишь «антисемитская свинья» и «». 

«Меня пригласили в МИД Польши. Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», – сказал РИА Новости российский посол Сергей Андреев. 

Между тем глава еврейских общин РФ Борода выразил Путину искреннюю признательность за справедливую оценку конкретной ситуации тех лет. Как отметил в свою очередь председатель Госдумы Володин, Варшава должна извиниться за высказывания своего дипломата.

Польша посол РФ Владимир Путин

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