Земан обиделся на Москву, и может отказаться от визита в РФ на День Победы

Возможно, поездка президента Чехии в Москву на парад Победы будет отменена. Это связано с критикой руководством российского МИДа недавно принятого в Праге закона об объявлении 21 августа днем памяти погибших во время вторжения на территорию республики войск Варшавского договора. В этот день в 1968 году в Чехословакию были введены войсковые соединения 5-ти государств, в том числе СССР, чтобы остановить «Пражскую весну», реформы которой могли расколоть единство социалистического альянса.
В МИД РФ заявили, что разочарованы принятием упомянутого закона. Там отметили, что нежелание перевернуть страницу полувековой давности вряд ли послужит укреплению двухсторонних отношений.
Он также назвал позицию российского внешнеполитического ведомства «абсолютной наглостью».
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