Большинство жителей ЕС одобряют идею сближения с РФ

Опрос, который провели среди жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии показал, что большинство из них поддерживают идею наладить диалог с Россией.

В Германии сближения с Россией хотят 84% граждан, в Италии — 78%, во Франции — 75%, в Великобритании — 68%.

Участникам опроса напомнили, что после введения санкций в отношении РФ и ответных мер, отношения межу Москвой и Брюсселем резко ухудшилось. У респондентов спросили, хотели бы они улучшения отношений в ближайшем будущем.

Как показал опрос, большинство из тех, кто поддерживает диалог с Россией, это европейцы с высшим образованием и лица старшего возраста. Так, среди лиц старше 35 лет в диалоге заинтересованы 78% французов и 81% итальянцев. Среди их сограждан до 35 лет таких 65% и 67% соответственно.

Чаще за диалог с Россией высказывались мужчины.

Данный опрос проходил в период с 2 по 15 октября во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1004 респондента), Германии (1004 респондента) и Италии (1001 респондент). Его провела компания IFop для Sputnik News.