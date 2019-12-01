Только с разрешения Киева: на Украине осудили открытие ж/д движения по Крымскому мосту

Сегодня, 18:22

Александр Зуев

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Только с разрешения Киева: на Украине осудили открытие ж/д движения по Крымскому мосту

Въезд на территорию «украинского» полуострова не может осуществляться без согласования с Киевом. Поэтому, открывая по мосту регулярное ж/д движение, Москва в очередной раз грубо нарушает суверенитет Украины, заявили в представительстве Зеленского в Крыму (кстати, офис представительства находится в Херсонской области Украины). 

Кроме того, ведомство осудило визит на полуостров Владимира Путина, который тоже не спросил разрешения у Киева. 

Напомним, в понедельник российский лидер в торжественной обстановке открыл ж/д движение по Крымскому мосту. 

«Красавец, а не мост», – цитирует Путина РЕН.ТВ

Он проинспектировал сооружение в матрисе (электропоезд из 3-х вагонов), переехав с полуострова в Тамань, где и состоялась церемония открытия.

Украина Крым мост

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