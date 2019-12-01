В Польше назвали американские власти «болванами», а свои – «идиотами»

Вашингтон спекулирует на выставлении России врагом Европы, в результате чего Варшава отказывается от роли самостоятельного игрока в мировой политике. «Стратегические партнеры» с радостью используют политическое одиночество Польши, натравливая ее на «путинскую Россию».
Он также раскритиковал стремление польских властей закупать американское вооружение.
По словам Модзелевского, власти Польши «выставили себя идиотами», приобретая за миллиарды долларов устаревшее вооружение у Соединенных Штатов, которые привыкли унижать своих партнеров и покупателей.
Затронув вопрос Крыма, профессор назвал протесты польских политиков против воссоединения полуострова с Россией бесполезными и «смехотворными», напоминающими стенания «обманутого ребенка», пишет Dziennik Gazeta Prawna.
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