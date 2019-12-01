В Польше назвали американские власти «болванами», а свои – «идиотами»

Сегодня, 09:01

Александр Зуев

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В Польше назвали американские власти «болванами», а свои – «идиотами»

Вашингтон спекулирует на выставлении России врагом Европы, в результате чего Варшава отказывается от роли самостоятельного игрока в мировой политике. «Стратегические партнеры» с радостью используют политическое одиночество Польши, натравливая ее на «путинскую Россию». 

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – пишет в своей книге член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве. 

Он также раскритиковал стремление польских властей закупать американское вооружение. 

По словам Модзелевского, власти Польши «выставили себя идиотами», приобретая за миллиарды долларов устаревшее вооружение у Соединенных Штатов, которые привыкли унижать своих партнеров и покупателей. 

Затронув вопрос Крыма, профессор назвал протесты польских политиков против воссоединения полуострова с Россией бесполезными и «смехотворными», напоминающими стенания «обманутого ребенка», пишет Dziennik Gazeta Prawna.

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