Трамп назвал голосование за импичмент «самоубийством демократов»

Сегодня, 07:36

Александр Зуев

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Трамп назвал голосование за импичмент «самоубийством демократов»

Нижняя палата Конгресса объявила президенту Трампу импичмент. Решение принято простым большинством голосов. Республиканцы за документ не голосовали, однако демократы победили в силу численного большинства. Итого: «за» – 230 голосов, «против» – 197. По мнению Трампа, данное решение стало актом «самоубийства» демократов. Он также спрогнозировал уход спикера нижней палаты со своего поста, сообщает РЕН.ТВ

«Демократы просто обесценили процесс импичмента. В следующем году американцы отреагируют на это и вышвырнут Нэнси Пелоси», – сказал Трамп своим сторонникам. 

Он добавил, что это первый в истории случай, когда конгрессмены пытаются «свалить» невинного президента, имеющего один самых высоких рейтингов (43%). 

Напомним, принятый нижний палатой документ должен пройти еще сенат. Но там у него нет никаких шансов, поскольку большинство в верхней палате принадлежит республиканцам.

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