Зеленский удивил оппозицию своим предложением лишить Севастополь специального статуса

Украинский президент внес на рассмотрение депутатов Рады законопроект, вносящий поправки в конституцию страны. В частности предлагается снять с Севастополя специальный статус. В настоящее время такой статус закреплен в Основном законе Украины за двумя городами – Киевом и Севастополем.

В оппозиционной фракции удивились такому предложению и заявили, что голосовать за него не будут.

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», – сказал в эфире канала « 112 » от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич.

В Крыму же это решение приветствовали, указав на то что конституция соседнего государства безнадежно устарела. Необходимо вообще вычеркнуть из нее все упоминания о российском Крыме. Только в этом случае документ будет отвечать современным реалиям, добавили в крымском парламенте.