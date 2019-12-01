Зеленский удивил оппозицию своим предложением лишить Севастополь специального статуса

Сегодня, 08:22

Александр Зуев

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Зеленский удивил оппозицию своим предложением лишить Севастополь специального статуса

Украинский президент внес на рассмотрение депутатов Рады законопроект, вносящий поправки в конституцию страны. В частности предлагается снять с Севастополя специальный статус. В настоящее время такой статус закреплен в Основном законе Украины за двумя городами – Киевом и Севастополем. 

В оппозиционной фракции удивились такому предложению и заявили, что голосовать за него не будут. 

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», – сказал в эфире канала «112» от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич. 

В Крыму же это решение приветствовали, указав на то что конституция соседнего государства безнадежно устарела. Необходимо вообще вычеркнуть из нее все упоминания о российском Крыме. Только в этом случае документ будет отвечать современным реалиям, добавили в крымском парламенте.

Украина Рада Севастополь статус

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