Политолог: Эрдоган сделал самое постыдное заявление за всю историю Турции

Эрдоган обиделся за на США за резолюцию сената, признающую геноцид армян в 1915 году на территории Османской империи, и пригрозил Вашингтону признать на парламентском уровне геноцид индейцев на территории Соединенных Штатов. Он также назвал истребление индейцев «позором Америки».

«Если мы думали, что был геноцид коренных американцев, почему правительство Эрдогана, которое находилось у власти последние 17 лет, молчало об этом? Если существует такой масштабный геноцид, то почему он не поднял этот вопрос до принятия резолюции в Сенате? Это лишь принцип: "Если ты скажешь так, я скажу вот так"», – сказал каналу 360 турецкий политолог Джейлан Озгюль.

Эрдоган заберет свои слова назад, если ситуация с признанием геноцида армян изменится, отметил политолог, добавив, что это одно из самых постыдных высказываний в истории Турции. Да и значение для Вашингтона оно имеет нулевое, поскольку правительство США никогда не прятало голову в песок – этот вопрос поднимался в самой Америке не единожды, и каждый раз руководство страны просило прощения у коренных народов.

Напомним, соответствующая резолюция бала принята сенатом 12 декабря. В Армении ее восприняли как очередной шаг к справедливости и правде.