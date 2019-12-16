Политолог: Эрдоган сделал самое постыдное заявление за всю историю Турции

Эрдоган обиделся за на США за резолюцию сената, признающую геноцид армян в 1915 году на территории Османской империи, и пригрозил Вашингтону признать на парламентском уровне геноцид индейцев на территории Соединенных Штатов. Он также назвал истребление индейцев «позором Америки».
Эрдоган заберет свои слова назад, если ситуация с признанием геноцида армян изменится, отметил политолог, добавив, что это одно из самых постыдных высказываний в истории Турции. Да и значение для Вашингтона оно имеет нулевое, поскольку правительство США никогда не прятало голову в песок – этот вопрос поднимался в самой Америке не единожды, и каждый раз руководство страны просило прощения у коренных народов.
Напомним, соответствующая резолюция бала принята сенатом 12 декабря. В Армении ее восприняли как очередной шаг к справедливости и правде.
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