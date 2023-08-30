Bild: США обеспокоены применением FPV-дронов на Украине

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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В США обеспокоены тем, что в конфликте на территории Украины начали массово применять небольшие беспилотники-камикадзе с системой First-Person View (FPV). Об этом пишет немецкое издание Bild в своем телеграм-канале, ссылаясь на источник в руководстве США, пишет МК. Такие дроны управляются оператором в ручном режиме, и поэтому они максимально точно атакуют цели.
Такие беспилотники очень дешевые. Цена некоторых из них не превышает 900 долларов. Украина применяет за месяц до 2 тыс. таких дронов, а РФ – около 4 тыс.
Остановить такие дроны практически невозможно. Помешать им можно, только если заранее создавать радиопомехи. Но существующие на данный момент устройства постановки помех далеко не всегда эффективны.
В США отмечают, что американские войска не защищены от такого оружия. Поэтому сейчас перед экспертами Пентагон поставил задачу разработать защиту от FPV-дронов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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