Выводы американского профессора о предпосылках СВО повеселили российского политолога. Об этом сообщает ИА Регнум.

Ранее профессор из США Джеффри Сакс заявил, что еще задолго до того, как Владимир Путин стал президентом, Соединенные Штаты создали благоприятные условия к началу нынешней СВО России в Украине. Речь идет о том, что 30 лет назад Белый дом пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО не продвинется на восток, в то время как альянс запланировал свое расширение до Украины ещё в начале 1990-х годов. Этот обман подорвал доверие между США и РФ и стал предпосылкой нынешнего конфликта.

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, такие слова Сакса ориентированы, по всей видимости, на западную аудиторию. В России же об этом известно давно, и власти не раз напоминали об исторических фактах и их последствиях, которые и привели к СВО в Украине.

«Я в изумлении наблюдаю за наивными западными экспертами, которые только сейчас открывают для себя Америку. А именно — что страны НАТО фактически готовили Украину, Грузию, страны Балтии и Молдавии, чтобы противостоять России, выстраивая своеобразную берлинскую схему из них», — прокомментировал Мухин.

Он напомнил старый анекдот о советской пропаганде, а в итоге оказалось, что она говорила правду про западные страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»