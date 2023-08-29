Липовой исключил военную победу США над РФ при любом сценарии

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Генерал-майор авиации Сергей Липовой озвучил возможные сценарии предполагаемой войны РФ с США.
По его мнению, возможны два сценария конфликта, пишет NEWS.ru. Может начаться ядерная война, либо боевые действия будут проходить с использованием обычного вооружения. Но он уверен в победе РФ.
Липовой отметил, что у РФ и США много ядерного оружия. И в случае ядерного конфликта победителей не будет, а ядерная война уничтожит всю цивилизацию.
Он также уверен, что и обычным оружием РФ победит, так как у нее много ракет различных типов, в том числе и таких, которые запускаются с подводных лодок.
Липовой полагает, что президент США Джо Байден может начать полномасштабную войну с РФ, чтобы оправдаться перед избирателями за потраченные на Украину деньги. В конфликт могут быть втянуты также союзники США по НАТО. Но такой сценарий он полагает тоже маловероятным, поскольку его Вашингтон выберет, если не сможет поддерживать далее Киев.
По мнению эксперта, США ввяжутся в войну с РФ только в случае, если Украина будет проигрывать, а европейские страны не окажут ей прямую военную поддержку.
Стоит отметить, что некоторые ТГ-каналы, освещающие «военную спецоперацию», сообщили о продвижении ВСУ, подтвердив информацию, озвученную украинскими военными.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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