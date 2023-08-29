Литовкин объяснил переход ВСУ от наступления к обороне

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал действия ВСУ на фронте.
По его словам, контрнаступление ВСУ провалилось, пишет Лента.ру. Он ожидает, что ВСУ будут переходить к обороне. Как заявляет Литовкин, ВСУ не смогли пробиться к Азовскому морю и Крыму за лето, поскольку действовали по шаблонам НАТО, а не по законам военной науки.
«Когда Украина полностью перейдет к обороне, можно будет говорить об окончательном завершении контрнаступления», – заявил Литовкин.
Стоит отметить, что в августе ВСУ сообщили о том, что вернули под свой контроль несколько населенных пунктов на территории Украины.
В интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое вышло в западных СМИ 31 августа, звучат заявления о том, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Он заявил, что Киеву и далее НАТО будет оказывать поддержку, и только Киев будет решать, когда останавливаться, поскольку Украина возвращает под контроль свои территории, а не ведет борьбу за территорию другой страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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