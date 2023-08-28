Леонков объяснил, как украинские беспилотники долетели до Пскова

Сегодня, 16:34

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Леонков объяснил, как украинские беспилотники долетели до Пскова
Фото из открытых источников

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что дроны по Пскову запустили с территории Украины, проложив маршрут над лесами. Он также уверен, что для корректировки полета БПЛА использовались иностранные спутники, пишет МК. С учетом этого, заявил Леонков, можно говорить, что не исключена серьезная эскалация конфликта.

По мнению Леонкова, БПЛА, которые ударили по военному аэродрому Пскова, вряд ли были запущены из Эстонии. Источники сообщают, что было выпущено более 20 БПЛА и в результате этой атаки повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.  

«Конечно, можно ткнуть пальцем и в Прибалтику. Но дело в том, что на западную сторону у нас развернута эшелонированная система ПВО. Поэтому все, что оттуда взлетает, мы бы заметили. Здесь же прилёт был с такого азимута, чтобы система ПВО, которая есть у каждого, особенно военного аэродрома, не смогла штатно сработать. То есть был эффект захода с внезапного направления», - заявил Леонков.

Он отметил, что дроны   шли по спутникам, судя по всему, используя систему Starlink через систему 5G. Проложить маршрут, позволяющий обходить ПВО, можно, только имея возможность проводить космическую разведку.

Эту атаку Леонков считает комплексной работой разведок НАТО и Украины. ВСУ продолжает искать бреши в обороне РФ, и подобные атаки могут быть еще более масштабными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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