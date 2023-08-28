Сенатор Карасин призвал не спешить с выводами о территории РФ в картах Китая

Председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал инцидент с включением российской территории в карты Китая.

Он призвал не торопиться с выводами, поскольку уверен, что Китай дружественно настроен к РФ, пишет Лента.ру. Поэтом Карасин полагает, что уже идет диалог касательно того, почему в карту КНР включили российскую территорию.

«Наши отношения с Китайской Народной Республикой (КНР) дружественные, активные, позволяют нам выяснить, почему это получилось, каковы причины этого, какова научная подоплека, самое главное, какова правомерность такого изображения напрямую с руководством соответствующих научных картографических и политических учреждений Китая. Я убежден, что это уже делается», — заявил сенатор.

Он добавил, что официальных комментариев по этому поводу не было ни от Москвы, ни от Пекина.

Напомним, часть территории РФ, а именно Большой Уссурийский остров, присоединили к Китаю на карте, которую выпустил китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт». Эти карты являются официально утвержденными.

Стоит отметить, что Большой Уссурийский остров давно является спорной территорией. В 2005 году его разделили на две части между Китаем и РФ согласно договору о демаркации российско-китайской границы. Но на новой карте КНР весь остров включен в состав Китая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»