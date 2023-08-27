Трухачев усомнился, что США дадут Украине гарантии по модели Израиля

Сегодня, 22:14

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Трухачев усомнился, что США дадут Украине гарантии по модели Израиля
Фото из открытых источников

Политолог Трухачев не верит, что США смогут гарантировать Украине безопасность по израильской модели. Об этом сообщает издание News.ru.

В СМИ обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности для Украины по модели Израиля. В этом случае даже при смене власти в США эти гарантии никто не сможет изменить. Однако, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев уверен, что на подобное развитие событий шансы совсем небольшие. И в первую очередь потому, что в США отлично понимают ценность Украины для России и категорически не хотят допускать прямого боестолкновения с ней.

«В США и Европе прекрасно понимают, насколько Украина неоднородна, в отличие от Израиля. Поэтому предоставлять гарантии безопасности и тем более израильского сценария столь неоднородной стране, к тому же имеющей особое значение для России, это все-таки чревато новой большой войной, от которой откосить и передать ее Украине уже не получится. Сражаться с нами коллективный Запад готов почти на всех фронтах, кроме одного — прямого боестолкновения», — заявил Трухачев.

Он добавил, что большинство стран Европы и США отказались от системы призыва в армию, а прямая война с Россией заставит их возвращаться к старой модели.

Ранее о том, что Украина «наверняка будет» иметь гарантии безопасности от США по израильской модели заявил президент Владимир Зеленский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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