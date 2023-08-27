Трухачев усомнился, что США дадут Украине гарантии по модели Израиля

Политолог Трухачев не верит, что США смогут гарантировать Украине безопасность по израильской модели. Об этом сообщает издание News.ru.

В СМИ обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности для Украины по модели Израиля. В этом случае даже при смене власти в США эти гарантии никто не сможет изменить. Однако, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев уверен, что на подобное развитие событий шансы совсем небольшие. И в первую очередь потому, что в США отлично понимают ценность Украины для России и категорически не хотят допускать прямого боестолкновения с ней.

«В США и Европе прекрасно понимают, насколько Украина неоднородна, в отличие от Израиля. Поэтому предоставлять гарантии безопасности и тем более израильского сценария столь неоднородной стране, к тому же имеющей особое значение для России, это все-таки чревато новой большой войной, от которой откосить и передать ее Украине уже не получится. Сражаться с нами коллективный Запад готов почти на всех фронтах, кроме одного — прямого боестолкновения», — заявил Трухачев.

Он добавил, что большинство стран Европы и США отказались от системы призыва в армию, а прямая война с Россией заставит их возвращаться к старой модели.

Ранее о том, что Украина «наверняка будет» иметь гарантии безопасности от США по израильской модели заявил президент Владимир Зеленский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»