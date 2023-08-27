Нью-Дели выразил протест Пекину из-за карты Китая, куда включены территории Индии

Индия выразила протест Китаю в связи с публикацией карты, на которой указаны индийские территории. В заявлении представителя МИД Индии Ариндама Багчи сказано, что руководство страны выражает протест Пекину по поводу «стандартной карты» Китая 2023 года, которая отражает территориальные притязания КНР. Багчи также добавил, что публикация этой карты лишь осложняет решение пограничного вопроса.

Карта Китая была опубликована 28 августа. На ней изображен штат Аруначал-Прадеш, который Пекин называет Южным Тибетом, и регион Аксай-Чин в Ладакхе, перешедший под контроль КНР во время войны 1962 года. На карте также были отражены претензии Поднебесной на остров Тайвань и на большую часть Южно-Китайского моря.

Как известно, КНР и Индия ведут многолетний спор о принадлежности территории на севере Кашмира и около 60 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш. Столкновение интересов государств относительно принадлежности территории является источником напряженности. Очередное обострение противостояния произошло в Ладакхе в 2020 году, когда при столкновении пострадали 43 китайца. С индийской стороны погибло 20 граждан. Затем стороны приступили к отводу войск из спорных районов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»