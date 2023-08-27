Пресс-служба Пригожина: похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом формате

Сегодня, 19:29

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Пресс-служба Пригожина: похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом формате
Фото из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, похоронен во вторник на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Церемония погребения прошла в закрытом режиме, согласно пожеланиям родственников покойного. Похороны главы ЧВК «Вагнер» прошли только в присутствии ближайших друзей. 

Напомним, что 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, рухнул в Тверской области. На борту самолета также находился командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ). 27 августа СК сообщил, что опознание с помощью ДНК-экспертизы завершено. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, опубликованному Росавиацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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