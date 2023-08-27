Китай утвердил новые карты страны, включив в них российские территории

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Государственный сайт КНР «Картографический сервис» присоединил часть России к Китаю. Недавно сервис выпустил официально утвержденные правительством Китая географические карты за 2023 год. На этих картах часть территорий России, включая Большой Уссурийский остров, расположенный на границе между Россией и Китаем, присоединена к КНР.
Большой Уссурийский остров долгое время являлся спорной территорией. В 2004 году было достигнуто соглашение, согласно которому эта территория была разделена между Россией и Китаем. Но на новых картах остров указан как самая восточная точка Поднебесной, а его территория полностью включена в состав КНР.
Как отмечают китайские картографы, новые комплекты карт были унифицированы для использования в качестве иллюстраций к новостным статьям и рекламным материалам. Они также могут использоваться в качестве справочных карт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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