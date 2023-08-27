Михайлов описал два сценария развития СВО осенью

Сегодня, 15:59

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Михайлов описал два сценария развития СВО осенью
Фото из открытых источников

Военный аналитик Александр Михайлов рассказал о том, что он ожидает кардинальные изменения в диалоге между РФ и Западом по вопросу Украины.

По его словам, возможны два сценария развития «военной спецоперации» РФ на территории Украины грядущей осенью, пишет Ura.ru. И один из возможных сценариев – политическое урегулирование конфликта.

«Это тот диалог, который ведет Россия, ее партнеры и коллективный Запад, который стоит за украинской стороной», — отметил он.

Также существует военный сценарий. Но его реализация зависит от ситуации на фронте. А поскольку Запад и далее продолжает поставлять Украине тяжелое вооружение, то рассчитывать на разгром ВСУ не приходится, уверен Михайлов.

Стоит отметить, что уже согласовываются детали передачи Украине авиации. По некоторым данным, самолеты Украина получит уже зимой, чтобы весной 2024 года применить их на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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