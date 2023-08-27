МК: Гундаров назвал возможные сроки и направления наступления РФ

Военный эксперт Владимир Гундаров высказался о направлении наступления войск РФ. По его словам, у РФ есть группировка, не задействованная в боях. Он полагает, что эти силы будут брошены в бой осенью, пишет МК.

Замруководителя управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский также сообщил, что у РФ есть резерв. Он уверен, что эти силы будут задействованы в ближайшее время на востоке, чтобы вынудить ВСУ переключиться с линии фронта в Запорожской области, где сейчас фиксируется их продвижение.

«Упорно ходят слухи о двухсоттысячной группировке наших войск, которая готова к применению, но точного направления удара противник пока просчитать не может, и поэтому испытывает повышенную нервозность», - сказал Ходаковский.

Гундаров отметил, что недавно на польской границе состоялась секретная встреча украинских и натовских генералов. Запад ожидал от ВСУ больших продвижений, но обещает поддержку Киеву и в следующем году.

По мнению эксперта, российские резервы могут ударить в сторону Купянска. Ситуация на юге сложная, но там продвижение ВСУ сдерживают минные поля. Гундаров надеется на то, что российские войска смогут наступать на северном участке фронта с наступлением холодов.

Также он высказался о возможности форсирования Днепра. По его мнению, это возможно зимой, но придется разминировать минные поля, что тоже создаст серьезные проблемы в удержании занятых рубежей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»