Политолог Александр Андрианов рассказал, какую выгоду извлекает Запад из конфликта на Украине

Сегодня, 17:34

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Политолог Александр Андрианов рассказал, какую выгоду извлекает Запад из конфликта на Украине
Фото из открытых источников

Политолог объяснил, чем Западу выгоден российско-украинский конфликт. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Политолог Александр Андрианов призвал не верить в благородство США и Запада, которые помогают Украине бороться с Россией. По его словам, из этого конфликта западные страны извлекают для себя немало выгоды помимо ослабления РФ.

Прежде всего, уверен эксперт, Запад избавляется в Украине от старой, отслужившей свой срок, а иногда и списанной техники, взамен которой активизирует свой оборонный комплекс на изготовление новой. 

По данным The Wall Street Journal и немецкого производителя протезов Ottobock, на сегодняшний день в Украине по самым скромным подсчетам порядка 50 тыс. человек с ампутированными конечностями. Протезы для них — также очень неплохой заработок по мнению Андрианова.

«Что же получается: сначала западные страны выделяют Украине списанные танки и другое устаревшее вооружение, затем выдают кредиты, а потом на эти кредиты лечат украинцев, подбитых в списанных танках. Деньги остаются в крепкой западной семье, только перетекают из одного кармана в другой, а Украина еще оказывается и должна. Удобная схема, ничего не скажешь», — приводит издание слова эксперта.

Кроме того, Андрианов предположил, что одними из схем заработка Запада на украинском конфликте являются торговля человеческими органами в даркнете и дешевая рабочая на рынке труда в виде украинских беженцев. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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