Сладков: ВСУ хотят оснастить дроны дальнобойным оружием

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Украина будет дальше совершенствовать свои дроны, уверен военкор Александр Сладков.
В своем ТГ-канале он предположил, что Украина учитывает полученный опыт и исходит из того, как РФ организовала систему ПВО. Поэтому он полагает, что у Киева появятся дроны, оснащенные дальнобойным оружием, пишет News.ru.
«СВО же убедительно показала, что наличие на поле боя комплексов средней и большой дальности и мощного РЭБ уверенно сводит преимущества крупных дронов на нет. Либо мощное ПВО уничтожает их. ... Противник этот опыт учитывает и уже рассматривает возможность перевода своих БПЛА на управление через спутниковые каналы связи и их оборудование дальнобойным оружием для действий вне зоны ПВО», — объяснил Сладков.
Он отметил, что разработки дронов ведутся постоянно. И также идет разработка средств защиты от них. В частности, у ВСУ есть имитационная техника для обмана «Ланцетов» и артиллерии. А вот российская сторона отказалась от подобной идеи, хотя над ней некоторое время тоже размышляли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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