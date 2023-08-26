Сладков: ВСУ хотят оснастить дроны дальнобойным оружием

Украина будет дальше совершенствовать свои дроны, уверен военкор Александр Сладков.

В своем ТГ-канале он предположил, что Украина учитывает полученный опыт и исходит из того, как РФ организовала систему ПВО. Поэтому он полагает, что у Киева появятся дроны, оснащенные дальнобойным оружием, пишет News.ru.

«СВО же убедительно показала, что наличие на поле боя комплексов средней и большой дальности и мощного РЭБ уверенно сводит преимущества крупных дронов на нет. Либо мощное ПВО уничтожает их. ... Противник этот опыт учитывает и уже рассматривает возможность перевода своих БПЛА на управление через спутниковые каналы связи и их оборудование дальнобойным оружием для действий вне зоны ПВО», — объяснил Сладков.

Он отметил, что разработки дронов ведутся постоянно. И также идет разработка средств защиты от них. В частности, у ВСУ есть имитационная техника для обмана «Ланцетов» и артиллерии. А вот российская сторона отказалась от подобной идеи, хотя над ней некоторое время тоже размышляли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»