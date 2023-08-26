В Кремле рассказали о соболезнованиях Владимира Путина семье Пригожина

Сегодня, 14:54

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В Кремле рассказали о соболезнованиях Владимира Путина семье Пригожина
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выразил соболезнования семье погибшего бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Песков добавил, что других обращений в связи с гибелью Пригожина не было, передает URA.RU.

«Президент выразил соболезнования его семье в ходе беседы с Пушилиным. Для юридических процедур необходимо было ждать экспертизы», — заявил представитель Кремля.

Напомним, 23 августа стало известно о крушении самолета Embraer в Тверской области. На борту самолета были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Сейчас идет следствие, в ходе которого будут названы причины катастрофы, в которой погибли 10 человек, включая членов экипажа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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