Опубликован призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Еще в 2018 году, когда доллар подскочил в цене с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе, основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призывал отказаться от американской валюты. Об этом сказано в записке политика, опубликованной в сети вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым.

В своей заметке глава ЛДПР рассуждает относительно повышения курса доллара. Политик находит два варианта: отказаться от этой валюты и распустить все международные организации.

«Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и другие. Всех перевести на национальные валюты и языки», — сказано в записке.

Сейчас ситуация начинает складываться именно по предсказанному Жириновским сценарию. Чернышов отмечает, что Россия движется к отказу от доллара, а альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»