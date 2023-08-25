Опубликован призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Сегодня, 11:44

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Опубликован призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара
Фото из открытых источников

Еще в 2018 году, когда доллар подскочил в цене с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе, основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призывал отказаться от американской валюты. Об этом сказано в записке политика, опубликованной в сети вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым. 

В своей заметке глава ЛДПР рассуждает относительно повышения курса доллара. Политик находит два варианта: отказаться от этой валюты и распустить все международные организации. 

«Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и другие. Всех перевести на национальные валюты и языки», — сказано в записке.

Сейчас ситуация начинает складываться именно по предсказанному Жириновским сценарию. Чернышов отмечает, что Россия движется к отказу от доллара, а альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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