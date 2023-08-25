Сооснователь «Яндекса» просит ЕС снять с него санкции после осуждения СВО РФ

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Миллиардер Аркадий Волож обратился к руководству ЕС, чтобы с него сняли санкции.
Волож является сооснователем «Яндекса», но он ушел с этой компании и публично осудил «военную спецоперацию» РФ на территории Украины. Информацию об этом распространило издание «Financial Times», передает «Правда.ру».
Юристы бизнесмена направили письмо властям ЕС, чтобы Воложа исключили из санкционных списков. Предприниматель, к слову, не дает комментариев по этому поводу.
Сейчас Волож называет себя израильским бизнесменом, родившимся в Казахстане. Из «Яндекса» он ушел в июне 2022 года после того как был включен в санкционные списки ЕС.
Стоит отметить, что под санкциями сейчас многие российские бизнесмены, компании и даже целые отрасли. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, из-за санкций товарооборот между РФ и ЕС существенно сократился, и это наносит урон российской экономике.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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