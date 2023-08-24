News.ru: Какое наследство оставил Пригожин и кому оно достанется

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его бизнес-империя в Африке и имущество в РФ.
Как высказался анонимно человек из его окружения, родные Пригожина вряд ли смогут вступить во владение всего того, что принадлежало ему. У Пригожина остались мать, жена и трое детей, пишет NEWS.ru.
Согласно декларациям о доходах, за прошлый год выручка его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» составила почти 50 миллионов рублей. Владеет он 49% акций «Аурума» и 80% «Ритма». Помимо этого, у него во владении рестораны и комплекс «Лахта Плаза». Также Пригожин владел компанией «Евро полис», которая занималась добычей углеводородов за границей. Владел он и самолетом, яхтой и особняком на черноморском побережье.
Как отмечают эксперты, недвижимость действительно могут получить родные Евгения Пригожина. Что же касается бизнес-активов, особенно тех, которые находятся за границей, то не исключено, что они отойдут государству.
Официальная причина крушения самолета, которым летел Пригожин, до сих пор не названа. Западные СМИ пишут о возможной инсценировке, а российские эксперты предлагают искать того, кому была выгодна смерть Пригожина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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