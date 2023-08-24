Не потерять нажитого: кто продолжит африканские проекты Евгения Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заговорили о том, кто далее будет управлять его бизнес-империей в Африке.
Как отмечают эксперты, получить в наследство алмазные копи, рудники и нефтяные месторождения семья погибшего не сможет, пишет издание «Новые Известия». Они прогнозируют, что это все будет передано тем, кто будет далее в Африке отстаивать интересы РФ.
ЧВК «Вагнер» действовали в Сирии, в ЦАР, Ливии, Алжире, Демократической Республике Конго, Нигерии, Эфиопии, Кении, Мадагаскаре, Мали, Судане и Анголе.
Как отмечали наблюдатели французской «Монд», Пригожин выстроил «уникальную архитектуру горизонтальной интеграции». Другими словами, все связи, независимо от того, оплачивал их бюджет или сами африканцы, были в руках у одного человека.
По данным этого же издания, в Африке наместником Пригожина был ранее Дмитрий Сытников. Сейчас же стоит вопрос, сможет ли кто-то снова взять в свои руки все дела ЧВК «Вагнер» в Африке и заодно курировать интересы российских олигархов и российского руководства в африканских странах.
Директор института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов уверен в том, что будут найдены варианты которые позволят РФ сохранить за собой то, чего добился Пригожин за последние годы в Африке.
«Я думаю, что империя не развалится. Пригожин и его структуры играли там очень важную стабилизирующую роль. Я думаю, что в любом случае это перейдёт интересантам с российской стороны», - сказал Маслов.
Отметим, версий крушения самолета, которым летел Пригожин, очень много. Но, как отмечают эксперты, следует в первую очередь разобраться в том, кому произошедшее было выгодно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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