Журналист Сладков раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер»

Военкор Александр Сладков раскрыл в телеграм-канале секрет эффективности ЧВК «Вагнер».

По его мнению, частная военная компания представляет собой бизнес-структуру, основной целью которой является получение прибыли в виде эффективного решения боевых задач. Частная военная компания – бизнес, который заключается в максимально эффективном и быстром достижении целей. Процессы в «Вагнере» нацелены на решение проблем, и для этого из структуры выкинуты этапы исполнения работы, мешающие получению результата. Оружие, оборудование или специалисты, необходимые для достижения целей, доставляются в максимально короткие сроки. То есть все направлено на скорейшее получение результата.

Сладков обращает внимание на то, что по такому же принципу функционирует американская армия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»