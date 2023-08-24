Журналист Сладков раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер»

Вчера, 18:39

Image 16+
Журналист Сладков раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

Военкор Александр Сладков раскрыл в телеграм-канале секрет эффективности ЧВК «Вагнер». 

По его мнению, частная военная компания представляет собой бизнес-структуру, основной целью которой является получение прибыли в виде эффективного решения боевых задач. Частная военная компания – бизнес, который заключается в максимально эффективном и быстром достижении целей. Процессы в «Вагнере» нацелены на решение проблем, и для этого из структуры выкинуты этапы исполнения работы, мешающие получению результата. Оружие, оборудование или специалисты, необходимые для достижения целей, доставляются в максимально короткие сроки. То есть все направлено на скорейшее получение результата. 

Сладков обращает внимание на то, что по такому же принципу функционирует американская армия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Журналист Сладков раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер»

Вчера, 18:39

Судьба ЧВК «Вагнер» в Белоруссии зависит от денег

Вчера, 17:54

На Западе СМИ выдвинули версию о том, что Пригожин и Уткин выжили

Вчера, 16:44

Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вчера, 16:09

Эксперт Кнутов допустил, что граната взорвалась в пылу дискуссии в самолете Пригожина

24-08-2023, 19:59

В Челябинске мигрантам, получившим гражданство РФ, вручили повестки на рынке

24-08-2023, 15:04

Американский сенатор Сандерс: «ястребы» в США и Китае ведут к холодной войне

21-08-2023, 18:04

Посольство РФ возмутилось порчей памятника Красной армии в Софии

18-08-2023, 17:44

Коц: Украина получит старые модели F-16 времен операции «Буря в пустыне»

18-08-2023, 16:34

Чем опасны ракеты Taurus для средств РФ ПВО-ПРО

17-08-2023, 16:34

РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия

14-08-2023, 09:34

В 2024 году США потратят 886 миллиардов долларов на военные нужды

12-08-2023, 17:09

РИАН: Кандидат в сенат США Сэйр НАТО назвал «бессмысленной организацией»

9-08-2023, 14:29

Выжившая после ядерной бомбардировки Хиросимы японка рассказала о последствиях удара

6-08-2023, 14:49

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

31-07-2023, 14:59

«Коммерсантъ»: В ООН рассказали о рисках развития ИИ для международного сообщества

23-07-2023, 19:04

Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Бахмута

20-07-2023, 15:14

Застрявшие в пробке у Крымского моста водители рассказали «Ленте.ру» о движении колоннами

18-07-2023, 15:39

MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

29-06-2023, 16:39

Антонов выразил мнение о целях США и Киева в отношении Российской Федерации и государств Латинской Америки

22-06-2023, 10:59

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

24-08-2023, 08:39

0

В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...

Подробнее
Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Вчера, 15:59

0

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...

Подробнее
«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

24-08-2023, 11:19

0

Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...

Подробнее
МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

24-08-2023, 16:39

0

Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...

Подробнее
Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вчера, 16:09

0

ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....

Подробнее
Экономист Зубец порекомендовал страховать квартиры на случай атаки украинских беспилотников

Экономист Зубец порекомендовал страховать квартиры на случай атаки украинских беспилотников

23-08-2023, 08:29

0

Учитывая, что атаки украинских дронов по территории России стали регулярными, а в Москву они в последнее время стали...

Подробнее

Новости партнеров