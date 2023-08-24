Журналист Сладков раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер»

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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Военкор Александр Сладков раскрыл в телеграм-канале секрет эффективности ЧВК «Вагнер».
По его мнению, частная военная компания представляет собой бизнес-структуру, основной целью которой является получение прибыли в виде эффективного решения боевых задач. Частная военная компания – бизнес, который заключается в максимально эффективном и быстром достижении целей. Процессы в «Вагнере» нацелены на решение проблем, и для этого из структуры выкинуты этапы исполнения работы, мешающие получению результата. Оружие, оборудование или специалисты, необходимые для достижения целей, доставляются в максимально короткие сроки. То есть все направлено на скорейшее получение результата.
Сладков обращает внимание на то, что по такому же принципу функционирует американская армия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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