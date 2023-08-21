Судьба ЧВК «Вагнер» в Белоруссии зависит от денег

Авиакатастрофа, в которой предположительно погибли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, поставила вопрос о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер». Прежде всего, этот вопрос возникает в отношении группировки, расположенной на территории Белоруссии. По мнению экспертов, нехватка денег может поставить крест на существовании подразделений «Вагнера» в Белоруссии.

Политолог Алексей Дзермант считает, что судьба «Вагнера» в республике зависит от нового руководства ЧВК. Часть бойцов останется в Белоруссии, где они будут выполнять задачи по обучению военнослужащих. Беларусь останется для «Вагнера» запасной базой.

Но сейчас невозможно сказать, кто и куда отправится. Содержать «Вагнер» – дорогое удовольствие. Боец ЧВК получает зарплату, равную зарплате белорусского министра. Поэтому стоит вопрос: кто будет все это оплачивать.

До авиакатастрофы было известно, что часть вагнеровцев вернется в Россию.

Сейчас в Белоруссии находятся 2-3 тысячи наемников, но без тяжелого оружия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»