На Западе продолжают обсуждать версию о том, что Евгений Пригожин жив. Эта тема поднимается в публикации в британском издании Daily Mail под заголовком «Жив ли еще шеф «Вагнера» Пригожин? Воскреснет ли он снова из мертвых?». В статье британский эксперт Джайлс пишет, что не будет удивлен, если Пригожин появится в видео из Африки. Газета New York Post отмечает, что сторонники теории заговора считают, что без результатов судмедэкспертизы утверждать, что Пригожин был на борту разбившегося самолета, нельзя. Версия о том, что глава ВЧК «Вагнер» жив, остается лишь предположением.

«Главный вопрос: действительно ли Пригожин был в том самолете? Возможно, мы никогда этого не узнаем», – заявил корреспондент американской радиостанции WTOP Джей Грин.

Как известно, речь шла о втором самолете, с бортовым номером RA02748, в котором якобы могли находиться Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, заинтриговал любителей теории заговора. На следующий день после катастрофы он вылетел в Баку. Компания «Джетика», владеющая этим бортом, сообщила, что самолет не имеет отношения к ЧВК «Вагнер».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»