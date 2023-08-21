Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

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ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине. Об этом сообщил E1.RU ветеран «Вагнера» и Вооруженных Сил России Андрей Голицын (позывной Скрипач). По его словам, командиры ЧВК призвали бойцов не устраивать подобные мероприятия. И Голицын сам принес цветы к мемориалу на кладбище в Березовском.
«Я единственный представитель от «Вагнера» здесь и сейчас, потому что была общая команда не собираться ни в какие демонстрации и шествия, чтобы никто не напрягался. У нас все мирно», - сказал Голицын.
По его словам, бойцы ЧВК не будут собираться на акции, но решено было возложить цветы к мемориалу, чтобы показать почтение к павшим.
Говорить о судьбе ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина и Уткина он не стал. При этом он добавил, что решил создать организацию, которая бы помогала ветеранам «военной спецоперации» адаптироваться после участия в боевых действиях к мирной жизни.
Напомним, 23 августа Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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