Эксперт Кнутов допустил, что граната взорвалась в пылу дискуссии в самолете Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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Самолет, на котором летели Евгений Пригожин и другие представители ЧВК «Вагнер», мог разбиться из-за взрыва гранаты на борту. Такое мнение высказал директор музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов. Он предполагает, что причиной катастрофы мог быть теракт. Эксперт считает, что взрывчатка была помещена в один из отсеков самолета. В то же время Кнутов обращает внимание на то, что существуют правила перевозки: гранаты отдельно, запалы отдельно. Но из-за угрозы жизни охранники Пригожина постоянно носили с собой оружие и боеприпасы. Эксперт допустил, что в пылу какой-то жаркой словесной перепалки или спора кто-то случайно выронил гранату, кольцо выпало и произошел взрыв. Кнутов полагает, что взрыв ручной гранаты на борту мог привести к падению самолета.
Расследование авиакатастрофы продолжается, и следователям предстоит провести экспертизы и анализы, чтобы установить причину произошедшего. Гибель предпринимателя Евгения Пригожина вызвала широкий резонанс и много вопросов, а также продолжает оставаться загадкой для многих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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