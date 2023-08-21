В Челябинске мигрантам, получившим гражданство РФ, вручили повестки на рынке

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В России начали повестки вручать мигрантам, и один такой случай произошел в Челябинске. Об этом сообщил телеканал «31» в Telegram, передает Лента.ру.
Сотрудники военкомата приехали, чтобы вручить повестки мигрантам на Китайский рынок в Металлургическом районе Челябинска. Вместе с ОМОН они увезли тех, на кого были повестки, в военкомат. Забрали мигрантов, уже получивших гражданство РФ. Всего повестки получили семь человек, троих увезли для постановки на учет.
Стоит отметить, что и в Петербурге военкоматы действуют аналогичным образом. Там только 16 августа принудительно доставили в военкоматы более 100 мигрантов.
Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов полагает, что следует лишать гражданства тех мигрантов, которые получили российский паспорт, но не желают проходить службу в ВС РФ и отправляться на фронт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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