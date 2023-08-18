Американский сенатор Сандерс: «ястребы» в США и Китае ведут к холодной войне

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«Ястребы» в США и Китае подталкивают страны к холодной войне. Об этом заявил сенатор от штата Вермонт, бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс.
По мнению политика, Вашингтону и Пекину нужно согласовывать взаимное сокращение военных бюджетов и потратить деньги на эффективное использование энергоресурсов, что окажет помощь развивающимся странам, которые страдают от климатических изменений. Американские и китайские «ястребы» - люди, заинтересованные в гонке вооружений, - двигают обе страны к катастрофе. Сенатор-демократ призвал страны «переосмыслить геополитику», что поможет человечеству выжить.
Сандерс считает, что сотрудничество между США и КНР необходимо для решения имеющихся проблем, но этому препятствуют политики, которые предпочитают конфронтацию и военные действия. Сандерс призывает к диалогу между США и Китаем, что поможет найти мирные пути разрешения конфликтов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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