Американский сенатор Сандерс: «ястребы» в США и Китае ведут к холодной войне

Сегодня, 18:04

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Американский сенатор Сандерс: «ястребы» в США и Китае ведут к холодной войне
Фото из открытых источников

«Ястребы» в США и Китае подталкивают страны к холодной войне. Об этом заявил сенатор от штата Вермонт, бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс. 

По мнению политика, Вашингтону и Пекину нужно согласовывать взаимное сокращение военных бюджетов и потратить деньги на эффективное использование энергоресурсов, что окажет помощь развивающимся странам, которые страдают от климатических изменений. Американские и китайские «ястребы» -  люди, заинтересованные в гонке вооружений, - двигают обе страны к катастрофе. Сенатор-демократ призвал страны «переосмыслить геополитику», что поможет человечеству выжить. 

Сандерс считает, что сотрудничество между США и КНР необходимо для решения имеющихся проблем, но этому препятствуют политики, которые предпочитают конфронтацию и военные действия. Сандерс призывает к диалогу между США и Китаем, что поможет найти мирные пути разрешения конфликтов. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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