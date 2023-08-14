Посольство РФ возмутилось порчей памятника Красной армии в Софии

Сегодня, 17:44

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Посольство РФ возмутилось порчей памятника Красной армии в Софии
Фото из открытых источников

Российские послы возмутились порчей памятника в Софии. Об этом сообщает издание News.ru, ссылаясь на Telegram-канал Министерства иностранных дел РФ.

В ночь на 18 августа группа неизвестных из нескольких десятков человек напала на палаточный городок, организованный для  защитников памятника Советской армии в Софии. Очевидцы рассказали, как молодые люди, скрывавшие лица под масками, забросали территорию городка петардами и другой пиротехникой. После этого они разрисовали подножие памятника и разбили гранитную плиту монумента. После происшествия полиция Болгарии арестовала четырех подозреваемых. 

Напомним, памятник Советской армии находится под круглосуточной охраной из добровольцев, рассредоточенных вокруг в палаточном городке. Такая инициатива возникла у людей после того, как стало известно о намерении властей демонтировать памятник.

После сегодняшнего ЧП члены посольства России в Болгарии выразили свое возмущение произошедшим с «многострадальным  монументом, призванным увековечить подвиг сражавшихся за свободу от нацизма».

«Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника Советской Армии в Софии и посягательством на его защитников, совершенными в ночь на 18 августа», — написали в ТГ МИД РФ.

В своей ноте протеста дипломаты подчеркнули, что этот памятник уже давно превратился в заложника «политических игр и личных амбиций». И призвали правительство Болгарии усилить защиту монумента, привлечь виновных к ответственности и не уклоняться от двухсторонних договоренностей.

«Настоятельно призываем болгарские власти соблюдать двухсторонние договоренности, предпринять необходимые усилия для защиты объектов нашей совместной истории и привлечения к ответственности виновных в их осквернении», - призвали послы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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