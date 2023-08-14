Коц: Украина получит старые модели F-16 времен операции «Буря в пустыне»

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Украине передадут F-16 времен операции «Буря в пустыне», утверждает военкор Андрей Коц.
По его мнению, это лишь «номинальная поддержка», пишет ИА SM.News. Он уверен, что США боятся передать Украине истребители F-16 из-за их коммерческого успеха и поэтому до сих пор тянули с поставками Украине авиации.
«Я наблюдаю за этой историей с истребителями F-16. Мне начинает казаться, что это одно большое надувательство, потому что сроки их поставок постоянно сдвигают вправо. И на днях, я читал, если не ошибаюсь, в «Вашингтон пост» была заметка, где сообщалось, что начать обучение украинских пилотов, только начать, можно не раньше лета следующего года. Это непонятно. ... К тому же наши истребители Су-35 и Су-30СМ посерьезнее F-16, которые передадут Украине», - утверждает Коц.
По его мнению, F-16 времен «Буря в пустыне» не опасны для ВС РФ. Как утверждает военкор, США лишь демонстрируют поддержку, хотя в реальности F-16 не является самым современным истребителем. Тем не менее он успешно продается во многие страны и стоит на вооружении не только государств НАТО.
Стоит отметить, что ВСУ сообщили о продвижении на нескольких участках фронта. В Киеве заявляют, что не будут останавливать наступление, поскольку Украина намерена вернуть все свои территории в границах на 1991 год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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