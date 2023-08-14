Чем опасны ракеты Taurus для средств РФ ПВО-ПРО

Сегодня, 16:34

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Чем опасны ракеты Taurus для средств РФ ПВО-ПРО
Фото из открытых источников

Украине будут поставлять ракеты Taurus KEPD 350 и эксперты объяснили, чем они опасны для российских средств ПВО-ПРО.

Ракеты Taurus KEPD 350 являются разработкой немецко-шведского совместного предприятия Taurus Systems GmbH (в составе MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics AB), передает Евразия Daily. Их считают аналогами Storm Shadow и SCALP-EG, которые уже получает Украина. Но все же ряд отличий у них есть, и они по некоторым параметрам действительно более опасны для российского ПВО-ПРО.

Эти ракеты разработаны для уничтожения систем ПВО-ПРО, а также тыловой командно-штабной и логистической инфраструктуры. Они оснащены более совершенно и помехозащищенной системой наведения. На ракетах устанавливается бортовой накопитель с шаблонами рельефа местности, что дает возможность ракете лететь на малых высотах вне зоны действия ПВО-ПРО. Также сложнее подавить и их систему навигации.

Важно учитывать и то, что немецкие ракеты получили мощный сверхвысокочастотный электромагнитный генератор импульсного действия, который выводит из строя всю радиоэлектронную базу многофункциональных РЛС ЗРК, РЭБ и других средств защиты в радиусе километра и более.

Учитывая все это, ВС РФ необходимо продумывать и усовершенствовать системы защиты, поскольку Украина получает все более современное и опасное вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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