Чем опасны ракеты Taurus для средств РФ ПВО-ПРО

«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи
В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...Подробнее
Украине будут поставлять ракеты Taurus KEPD 350 и эксперты объяснили, чем они опасны для российских средств ПВО-ПРО.
Ракеты Taurus KEPD 350 являются разработкой немецко-шведского совместного предприятия Taurus Systems GmbH (в составе MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics AB), передает Евразия Daily. Их считают аналогами Storm Shadow и SCALP-EG, которые уже получает Украина. Но все же ряд отличий у них есть, и они по некоторым параметрам действительно более опасны для российского ПВО-ПРО.
Эти ракеты разработаны для уничтожения систем ПВО-ПРО, а также тыловой командно-штабной и логистической инфраструктуры. Они оснащены более совершенно и помехозащищенной системой наведения. На ракетах устанавливается бортовой накопитель с шаблонами рельефа местности, что дает возможность ракете лететь на малых высотах вне зоны действия ПВО-ПРО. Также сложнее подавить и их систему навигации.
Важно учитывать и то, что немецкие ракеты получили мощный сверхвысокочастотный электромагнитный генератор импульсного действия, который выводит из строя всю радиоэлектронную базу многофункциональных РЛС ЗРК, РЭБ и других средств защиты в радиусе километра и более.
Учитывая все это, ВС РФ необходимо продумывать и усовершенствовать системы защиты, поскольку Украина получает все более современное и опасное вооружение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...Подробнее
В Новосибирске оштрафовали местного жителя, который запустил беспилотник, не получив на это разрешения. Ему надлежит...Подробнее
Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...Подробнее
После «Марша справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина все сделали позитивные и правильные выводы, что...Подробнее
С начала СВО на территории Украины власти Германии приняли 3291 ходатайство о предоставлении убежища от мужчин из...Подробнее
На фоне новостей об экстренном заседании Центробанка России, где была повышена ключевая ставка с 8,5 сразу до 12%, в РФ...Подробнее