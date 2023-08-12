РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия

Сегодня, 09:34

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РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия
Фото из открытых источников

В Варшаве заподозрили союзников в стремлении сменить власть в Польше. Там считают, что политика страны мешает планам США, Германии и Украины.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Павел Яблоньский опубликовал в сети пост, в котором говорится, что в ближайшие недели будут предприняты попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши. По мнению польского чиновника, за всем этим стоит Берлин.

Между тем польский политолог Пшемыслав Журавский упомянул о кризисе в отношениях между Варшавой и Киевом. Все началось с того, что пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принести извинения за Волынскую резню. На это Киев отреагировал довольно резко. Потом начались споры из-за поставок зерна.

Кроме того, ЕС предъявляет претензии к действиям Варшавы, которые противоречат общеевропейским ценностям. Так, в 2020 году в Польше приняли закон, запрещающий аборты, потом была судебная реформа. Затем Варшава назвала сумму репараций к Германии. Можно сказать, что назревает кризис в отношениях поляков с их союзниками. Но Варшава имеет рычаги давления на партнеров.

Польша является лидером по приему беженцев с Украины. Помимо этого, в центрах США и Европы многие аналитики — поляки по происхождению. Они участвуют в формировании повестки, которая является первоочередной для Запада.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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