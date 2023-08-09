В 2024 году США потратят 886 миллиардов долларов на военные нужды

Сегодня, 17:09

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В 2024 году США потратят 886 миллиардов долларов на военные нужды
Фото из открытых источников

В следующем году Вашингтон собирается потратить 886 миллиардов долларов на военные нужды.

Огромные военные траты США приводят к еще большему росту госдолга, пишет L'Antidiplomatico. Подобные расходы отнимают средства, которые могли бы быть направлены на развитие экономики и социальную сферу. Например, эти средства могли бы быть инвестированы в здравоохранение или инфраструктуру. Американцы тратят миллиарды на поддержание своей гегемонии, что ухудшает жизнь обычных граждан и увеличивает социальное неравенство. 

Политика вмешательства США в дела других государств вызывает недовольство и антиамериканские настроения в мире. Проведение военных операций и создание военных баз вызывают недоверие в разных странах. 

Увеличение государственного долга приведет к финансовому кризису. Пока США считаются мировым лидером, и доллар является резервной валютой, другие страны будут покупать гособлигации и финансировать американский долг. Но если США продолжат наращивать свои военные расходы, то в мире могут потерять доверие к американской экономике и отказаться от покупки гособлигаций, что чревато ослаблением  доллара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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