В следующем году Вашингтон собирается потратить 886 миллиардов долларов на военные нужды.

Огромные военные траты США приводят к еще большему росту госдолга, пишет L'Antidiplomatico. Подобные расходы отнимают средства, которые могли бы быть направлены на развитие экономики и социальную сферу. Например, эти средства могли бы быть инвестированы в здравоохранение или инфраструктуру. Американцы тратят миллиарды на поддержание своей гегемонии, что ухудшает жизнь обычных граждан и увеличивает социальное неравенство.

Политика вмешательства США в дела других государств вызывает недовольство и антиамериканские настроения в мире. Проведение военных операций и создание военных баз вызывают недоверие в разных странах.

Увеличение государственного долга приведет к финансовому кризису. Пока США считаются мировым лидером, и доллар является резервной валютой, другие страны будут покупать гособлигации и финансировать американский долг. Но если США продолжат наращивать свои военные расходы, то в мире могут потерять доверие к американской экономике и отказаться от покупки гособлигаций, что чревато ослаблением доллара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»