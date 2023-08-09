В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
В следующем году Вашингтон собирается потратить 886 миллиардов долларов на военные нужды.
Огромные военные траты США приводят к еще большему росту госдолга, пишет L'Antidiplomatico. Подобные расходы отнимают средства, которые могли бы быть направлены на развитие экономики и социальную сферу. Например, эти средства могли бы быть инвестированы в здравоохранение или инфраструктуру. Американцы тратят миллиарды на поддержание своей гегемонии, что ухудшает жизнь обычных граждан и увеличивает социальное неравенство.
Политика вмешательства США в дела других государств вызывает недовольство и антиамериканские настроения в мире. Проведение военных операций и создание военных баз вызывают недоверие в разных странах.
Увеличение государственного долга приведет к финансовому кризису. Пока США считаются мировым лидером, и доллар является резервной валютой, другие страны будут покупать гособлигации и финансировать американский долг. Но если США продолжат наращивать свои военные расходы, то в мире могут потерять доверие к американской экономике и отказаться от покупки гособлигаций, что чревато ослаблением доллара.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...Подробнее
Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве. ВСУ удалось добиться...Подробнее
Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины. В...Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности. Как сообщает...Подробнее